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Aktüel

Isparta'da kavga eden iki çobana "sosyal mesafe" cezası

2020-04-29 21:07:40 -
Isparta'da kavga eden iki çobana "sosyal mesafe" cezası

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde arazide kavga eden iki çobana, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan ve Çeltek kanalı Beyşehir Gölü kenarında hayvan otlatan çoban M.A. ve V.Ö'nün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, sağlık kontrolü için Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne götürülen M.A. ve V.Ö'ye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

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