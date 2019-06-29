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Isparta’da kalp ana damarı 2 kattan fazla genişleyen hastaya damar değiştirme operasyonu

Isparta’da kalbinden çıkan ana damarları normalin 2 katı genişliğinde olan ve aort kapağında ciddi derecede kaçak bulunduğu tespit edilen hasta, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:28
Isparta’da kalp ana damarı 2 kattan fazla genişleyen hastaya damar değiştirme operasyonu

Isparta’da kalbinden çıkan ana damarları normalin 2 katı genişliğinde olan ve aort kapağında ciddi derecede kaçak bulunduğu tespit edilen hasta, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyatın ertesi günü ayağa kalkabilen hasta, operasyondan 5 gün sonra ise taburcu edildi.



Isparta’da nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleriyle SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran 40 yaşındaki Ekrem Topal isimli hasta tedaviye alındı. Hastanede yapılan tetkik ve kontroller sonucu hasta Ekrem Topal’ın, kalpten çıkan ana damarında ileri derecede genişleme ve kalbin aort kapağında ciddi yetmezlik bulunduğu teşhisi konuldu. Operasyon için hazırlanan hastaya daha sonra "Bentall ameliyatı" yapılarak, normalin 2 katından daha fazla genişleyen ana damarlar ile ciddi derecede kaçak bulunan aort kapağı değiştirildi.



Prof. Dr. İbrişim: “Hastamız ertesi gün ayağa kalktı, 5. günde taburcu edildi”


Ameliyatı gerçekleştiren SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan İbrişim, hastanın hastaneye gelişinden itibaren gelinen sürece ilişkin, "40 yaşındaki hastamız nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk şikâyetleri ile başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda hastamızın kalpten çıkan ana damarının ileri derecede genişlediği, normalde 2.5-3 santimetre olması gereken damarın 7 santimetreye ulaştığı, aort kapağında ise ciddi derecede kaçak olduğu tespit edildi. Ayrıca, bu sebeplerden hastamızda kalp yetmezliği geliştiği saptandı. Ameliyat hazırlıkları yapılarak 3 saatlik başarılı bir operasyon sonrası ertesi gün hastamız ayağa kalktı ve ameliyat sonrası 5. günde taburcu olacak hale geldi. Bentall ameliyatı, kalp ve damar cerrahisinin teknik açıdan en zor ameliyatlarındandır. Hastamızın ciddi kaçağı olan aort kapağı değiştirildikten sonra patlamak üzere olan kalpten çıkan ana damar beyin damarlarının çıktığı yere kadar değiştirildi ve kalbi besleyen koroner damarlar bu damara yeniden bağlandı” açıklamasında bulundu.



Prof. Dr. İbrişim ayrıca, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bu ameliyatın son 2 yılda 20 hastaya uygulandığını ifade etti.



Topal: “Artık çok rahat nefes alabiliyorum”


Uzun süredir nefes darlığı yaşadığını belirten hasta Ekrem Topal ise, “Hastaneye geldiğimde en fazla 4 basamak merdiven çıkabiliyordum ama şimdi çok iyiyim ve mutluyum. Artık çok rahat nefes alabiliyorum. Tüm doktorlarımıza ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:28
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