Isparta'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki bir ahırdan büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.N.K. ve R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, çalınan buzağı sahibine geri verildi.