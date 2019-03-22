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Isparta’da gurur veren duygu dolu birincilik

Isparta’da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında bisiklet kazanan ortaokulu öğrencisinin kazandığı ödülünü bisikleti olamayan bir arkadaşına hediye edeceğini söylemesi duygu dolu anlar yaşattı.

22 Mart 2019 Cuma 15:43
Isparta’da gurur veren duygu dolu birincilik

Isparta’da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında bisiklet kazanan ortaokulu öğrencisinin kazandığı ödülünü bisikleti olamayan bir arkadaşına hediye edeceğini söylemesi duygu dolu anlar yaşattı.


Isparta’da Orman Haftası kapsamında, Gölcük Tabiat Parkı girişinde fidan dikme töreni düzenlendi. Yüzlerce fidanın toprakla buluşturulduğu törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Vali Ömer Seymenoğlu yüzlerce öğrenci ile birlikte kendileri için ayrılan fidanları toprağa dikerek can suyu verdi. Vali Ömer Seymenoğlu alanda fidan diken öğrenciler ile bir süre sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Daha sonra Vali Ömer Seymenoğlu, katılımcılar ve öğrenciler fidan dikimi yapılan Gölcük Tabiat Parkı girişinden mesire alanına kadar olan yaklaşık 2,5 kilometrelik yolda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sonunda Gölcük Tabiat Parkında yapılan programda ilk olarak Mustafa Kaçıkoç Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu.



"Hepinizden büyük bir alkış istiyorum"


Programdaki konuşmasında fidan dikim etkinliğine katılan minik öğrencilere ve yaşlılara teşekkür eden Vali Seymenoğlu, "Biraz önce yüzlerce fidanı toprakla buluşturduk, bu alanda gözüken ana sınıfından tutun, ilkokulundan, ortaokulundan, lisesinden her seviyeden öğrencilerimizi çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum. Fakat öyle özel bir grup var ki aramızda; biraz önce çocuklarımızın fidanları toprakla buluşturup onları bakıp, besleyip, büyütecekleri gibi, bizleri de bu süreçten geçiren ve şu anda karşımızda oturan büyüklerimiz var, amcalarımız var, anneannelerimiz var, dedelerimiz var, onlar da bu mutlu günde sizleri ve bizleri yalnız bırakmamak için buraya kadar geldiler. Hepinizden büyük bir alkış istiyorum. Bizi bu günlere getiren, bizleri eğiten, büyüten büyüklerimiz için büyük bir alkış istiyorum" dedi



"Fidanların zaman zaman bakımını yapalım, takibini yapalım"


Konuşmasında programa katılanlardan bir de istekte bulunan Vali Seymenoğlu, "Bu toprakla buluşturduğumuz fidanların zaman zaman bakımını yapalım, takibini yapalım. Çünkü, bu bir emek bir özveri işi. İnşallah Allah bizleri devamına da erdirir. Orman Haftası’nın bu baharın ilk günlerinde geleceğimiz için, çocuklarımız için, büyüklerimiz için, hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



"2 milyon fidanı toprakla buluşturduk"


Programda konuşan Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ise il genelinde yapılan ağaçlandırma faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Akduman, "2018 yılında ilimiz genelinde 21 bin dekar alanda 2 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Çocuklarımızın, geleceğimizin daha müreffeh bir ülkede yaşaması için el birliğiyle gönül gönüle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Kazandığı bisikleti arkadaşına hediye etti


Konuşmalardan sonra Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen orman konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında birinci olan öğrencilere ödülleri Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verilirken Hızırbey Ortaokulu öğrencisi Zeynep Uysal’ın, kazandığı bisiklet ödülünü bisikleti olamayan bir arkadaşına hediye edeceğini söylemesi ise büyük alkış aldı.


Programın sonunda TEMA Vakfınca sağlanan palamut tohumlarını çimlendirip torağa diken Hızırbey Anaokulu öğrencilerine rozetlerini Vali Seymenoğlu ve alanda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yaşlı Bakım Evlerinde kalan büyükler taktı. Minik öğrenciler ise büyüklerinin ellerini öptü.


Program yemek ikramının ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:43
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