Isparta'da FETÖ'den yargılanan kaçak tutuklandı
Isparta'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.05 Nisan 2019 Cuma 17:15
Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan nakliyat firması sahibi S.H., Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Isparta'ya getirilen S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
S.H, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.
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