Isparta’da camiler Cuma namazına hazır hale getirildi

Isparta Belediyesi, Cuma Namazı kılınacak camilerin avlularunda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Korona Virüsü tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan camiler yarın Cuma Namazı ile birlikte ibadete açılıyor. Isparta’da valilik ve müftülükçe belirlenen şartlara uygun olan camilerde kılınacak olan Cuma Namazı öncesinde Isparta Belediyesi tarafından dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bu camilerden birisi de Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleri ile yıllardır atıl vaziyette kalan ve 2019 Ramazan’ında Kadir Gecesinde ibadete açılan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi İnşaat alanı içerisinde kalan Pazar Cami oldu. Camide Temizlik İşleri Müdürlüğünce cami avlusu başta olmak üzere şadırvanları ve ortak kullanım alanları en ince ayrıntısına kadar dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildi.

“Camimizin avlusu köpüklü suyla hijyenik bir şekilde temizlendi”

ITKM Pazar Cami ve şehirdeki camilerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran, “ITKM Pazar Camimiz, hemşehrilerimizin bildiği üzere değerli Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle 2019 yılı Ramazan ayında Kadir Gecesinde müthiş bir kalabalıkla açılmıştı. Korona Virüsü salgını dolayısıyla camilerimizdeki ibadetlere bir süre ara verilmişti. İlk Cuma Namazımızı yarın kılacağız. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, camimiz baştan aşağıya en ince ayrıntısına kadar temizleniyor. Camimizin avlusu köpüklü suyla hijyenik bir şekilde temizlendi. Başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim adına şükranlarımı sunarım” dedi.