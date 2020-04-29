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Aktüel

Isparta’da cadde otoparkları 1 ve 19 Mayıs’ta ücretsiz

Isparta Belediyesi tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cadde ve sokak otoparklarının ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.

2020-04-29 15:14:44 -
Isparta’da cadde otoparkları 1 ve 19 Mayıs’ta ücretsiz

Isparta Belediyesi tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cadde ve sokak otoparklarının ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar sonrasında, şehir merkezinde ücretli olarak uygulanan cadde ve sokak otoparkları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında ücretsiz olarak hizmet verecek.

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