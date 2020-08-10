  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:37:28 -
Isparta'da bir köy karantinaya alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Başdeğirmen köyünde Kovid-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyde hastalığın yayılmaması için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Alınan karantina kararının uygulaması başladı.

Karantina süresince yasaklara aykırı davranan kişilere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi
Dünya

Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

Mısır ve Yunanistan arasından imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına Mısırlı muhalifler sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyardı: Maalesef yanlış yapıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyardı: Maalesef yanlış yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Sağlık Tesisi Açılışı'nda konuştu. Erdoğan maske takmayanlara karşı ise uyarılarda bulundu.
CHP karıştı! Canan Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler
Gündem

CHP karıştı! Canan Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler

CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultay’ında Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sert sözlerle yüklendi. Ku..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı