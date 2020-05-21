  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir
için kalan
Aktüel

Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:18:23 -
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde baraja düşen otomobildeki kadın hayatını kaybetti.

R.Y. yönetimindeki 32 YS 018 plakalı otomobil, Sücüllü Köyü Barajı'na düştü.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü R.Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince barajda yapılan çalışmada, araçtaki Canan Başak'ın cansız bedenine ulaşıldı. R.Y. gözaltına alındı.

Başak'ın cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı