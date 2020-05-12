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Isparta’da 2 yerleşim yerinde karantina kaldırılıyor

ISPARTA (İHA) Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ile Beyköy köyünde korona virüs vakalarının görülmesinin ardından uygulanan karantina, 13 Mayıs Çarşamba günü itibariyle sonlandırılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:29:59 -
Isparta’da 2 yerleşim yerinde karantina kaldırılıyor

ISPARTA (İHA) Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ile Beyköy köyünde korona virüs vakalarının görülmesinin ardından uygulanan karantina, 13 Mayıs Çarşamba günü itibariyle sonlandırılacak.


Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ile Beyköy köyünde korona virüs vakaları görülmesi üzerine 14 günlük karantina ilan edilmiş ve Çarıksaraylar beldesinde 14 günün tamamlanmasının ardından karantina süresi 4 gün uzatılmıştı. Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy köyündeki karantina uygulamasının 13 Mayıs Çarşamba günü sonlandırılacağını açıkladı. Yılmazer, “Bugün geldiğimiz noktada kıymetli hemşehrilerimizin özverili davranışları neticesinde olarak başarılı sonuçlar elde ettik. Son vakalarımızın tespitinin üzerinden 14 günlük süre geçen; Çarıksaraylar beldemizde karantinamız 13 Mayıs Çarşamba saat 07.00 itibariyle, Beyköy köyümüzde ise 13 Mayıs saat 24.00 itibariyle sonlandırılacaktır. Vatandaşlarımız; gerek Çarıksaraylar kasabamızda gerekse Beyköy köyümüzde kurallara harfiyen uymuşlar ve hastalıkla mücadelemizde en büyük destekçimiz olmuşlardır. Karantina sürecinde sabırla evlerinde kalan vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Şifaya kavuşan hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

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