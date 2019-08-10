0553 313 94 23

Isparta Valisi Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Başdeğirmen’den Kurban Bayramı mesajları

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladılar.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:33
Isparta Valisi Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Başdeğirmen’den Kurban Bayramı mesajları

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladılar.


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu mesajında, “Bayramların anlamını, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, sevgi ve saygıyı bu günlerle sınırlı tutmayarak yaşamımızın her dönemine ve tüm insani ilişkilerimize yansıtacağımıza inanıyorum. Vatanı için canlarını veren şehitlerimizin ailelerinin, kahraman gazilerimizin, yetimlerimizin, onlara her zaman sahip çıkan aziz milletimizin ve Isparta’lı hemşehrilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.


Başkan Başdeğirmen’den kutlama ve bayramda ‘Trafik kurallarına uyun’ mesajı


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise mesajında, “Kurban Bayramı’nın gönüllere ferahlık, hanelere mutluluk getirmesi temennisiyle, araçlarıyla yola çıkanlardan dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, bayram sevincinin matem havasına dönüşmemesi için trafik kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramımızın, belediye çalışanlarımıza, hemşehrilerime, ülkemizle birlikte tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.


Bayramlaşma daveti


Başkan Başdeğirmen tüm Isparta halkını bayramlaşma programına davet ederek, “Isparta Valiliğimiz koordinesinde Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Borsası işbirliğinde 11 Ağustos 2019 Pazar günü saat 15.00’da Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı IYAŞ Park büyük salonda gerçekleştireceğimiz ortak bayramlaşma programımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:33
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta “Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması” yapıldı
    1. Kars’ta “Türkiye Huzur ve Trafik..
    2. "64 bin trafik ekibimiz sahalarda..
    3. MHP’den Özcan Yeniçeri’ye tepki: Sen..
    4. Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar..
    5. Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
    6. Irak Suriye'deki vatandaşlarını..
    7. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    8. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    9. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    10. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    11. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    12. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    13. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    14. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    15. Sahte paranın kurbanı olmayın
    16. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    17. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    18. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    19. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    20. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz