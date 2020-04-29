Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

ISPARTA (AA) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş amacının din konusunda toplumu aydınlatmak olduğu hatırlatıldı.

Diyanetin dini konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dini soruları cevaplandırmak yükümlülüğüne sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı meslek ve sivil toplum kuruluşlarının, kuruluş kanunundaki görevini yerine getirmekte olan Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alması, Anayasa'da düzenlenen, 'kurumların kendi görev ve yetki alanları içerisinde sorumluluklarını yerine getirme' ilkesine aykırıdır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak; Diyanet İşleri Başkanlığının, görevleri arasında sayılan ailenin ve ahlakın korunması amacıyla yaptığı açıklamayı destekliyor, bu açıklamaya ve dini değerlere yönelik yapılan saldırı ve söylemleri kınıyoruz."