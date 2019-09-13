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Isparta Orman Bölge Müdürü Ulusoy görevine başladı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevinden Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne atana Refik Ulusoy, dün görevine başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 18:30
Isparta Orman Bölge Müdürü Ulusoy görevine başladı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevinden Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne atana Refik Ulusoy, dün görevine başladı.


Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Bölge Müdürü Refik Ulusoy’u, Bölge Müdür Yardımcıları Yaşar Ramazan Kartal, Nuri Maraş ve Tahsin Etli ile birlikte Şube Müdürleri, Isparta İşletme Müdürü, Isparta Öz Orman-İş Sendikası Şube Başkanı Süleyman Atasoy ve bölge müdürlüğü personeli karşıladı.Karşılama heyeti yeni bölge müdürüne ‘Hoş geldiniz’ diyerek, yeni görevini tebrik etti.


Ulusoy: “Devletimize, milletimize ve teşkilatımıza en iyi hizmetleri vermeye çalışacağız”


Bölge Müdürü Refik Ulusoy ise, “Öncelikle Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde bu güne kadar görev yapan ve başarılı çalışmalar yürüten meslektaşlarımıza, görevi devraldığım Kenan Akduman beye ve çalışma arkadaşlarına yaptıkları güzel çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak devletimize, milletimize ve teşkilatımıza en iyi hizmetleri vermeye çalışacağız. Faaliyetlerimiz ‘İnsana saygı ve işine saygı’ prensibi ile yürütülecektir” dedi.


Ulusoy ayrıca, tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:30
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