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Gündem Isparta deprem fay hattı haritası Isparta deprem riskli olan yerler
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Isparta deprem fay hattı haritası Isparta deprem riskli olan yerler

Isparta deprem son dakika haberi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 20 Kasım’da Isparta'da saat 23:26'da 3.5, büyüklüğünde depremler meydana geldi. Isparta’da meydana gelen deprem sonrası Isparta fay hattı sorgulanmaya başlandı. Peki Isparta fay hattı nereden geçiyor? İşte Isparta deprem fay hattı haritası.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:52:00 - 2020-11-21 10:53:21
Isparta deprem fay hattı haritası Isparta deprem riskli olan yerler

Isparta’nın jeolojik yapısına bakıldığında Isparta’nın deprem haritasına göre, Isparta’nın doğusu ve Eğirdir Gölü’nün doğu ve batısı II. zaman kalker, marn, filiş ve serpantinleriyle kaplıdır. Burdur, Tatarlı, Sultandağı, Beyşehir Gölü, Kumdanlı, Isparta ve çevresinin en büyük fay hattını oluşturuyor.  Isparta Merkez, Hoyran Gölü ve Yalvaç civarında III. zaman neojen yapı durumdadır. 

Isparta deprem riskli olan yerler

Isparta, Türkiye’nin deprem riski dağılım haritasına bakıldığında birinci derecedeki deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. İl, Isparta-Dinar-Çivril-Uşak deprem hattı üzerindedir. Sadece Sütçüler ve Yenişarbademli ilçelerinde ikinci derece ve Sütçüler’in doğu sınırındaki dar bir alanda üçüncü derece deprem riski taşıyan bir dağılım bulunmaktadır. 1914 yılından sonra Isparta ve yakınlarında meydana gelen onlarca depremden bazıları ise; 1925’te 5.9, 1933’te 6.0, 1964’te 5.7, 1971’de 5.9, 1995’te 6.1, 2002’de 6.4 büyüklüğündeki depremlerdir.

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