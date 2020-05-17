  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'da 483 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Trump, Flynn davasında Obama ve yönetimini hedef gösterdi

Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6 yetkili görevden alındı

THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için 2,5 milyonu aşkın kişi hatıra bileti oluşturdu

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 110 bine yaklaştı
için kalan
Aktüel

Isparta Beyköy’deki karantina kaldırıldı

Isparta’da Beyköy köyünde korona virüs vakası görülmesinin ardından uygulanan karantina bugün itibariyle kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:40:26 -
Isparta Beyköy’deki karantina kaldırıldı

Isparta’da Beyköy köyünde korona virüs vakası görülmesinin ardından uygulanan karantina bugün itibariyle kaldırıldı.


Isparta’da korona virüs vakasının görülmesinin ardından Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyünde İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nca 28 Nisan’da 14 gün süreyle karantina kararı alınmış ve 13 Mayıs’ta bu karar 3 gün daha uzatılmıştı. Beyköy köyündeki karantina uygulaması bugün itibariyle kaldırıldı. Şarkikaraağaç Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Beyköy Köyü’nde Covid-19 Pandemisi kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 28.04.2020 tarihli ve 20 sayılı, 12.05.2020 tarihli ve 28 sayılı, 13.05.2020 tarihli ve 29 sayılı kararı ile karantina uygulaması kararı alınmış olup; kontrol neticesinde testlerin negatif olması nedeniyle Beyköy Köyü’nde 17 Mayıs 2020 tarih ve saat 11.00 itibariyle karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı