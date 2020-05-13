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Isparta Beyköy’de karantina süresi uzatıldı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyünde bugün sona ereceği açıklanan karantina süresinin 3 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:41:24 -
Isparta Beyköy’de karantina süresi uzatıldı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyünde bugün sona ereceği açıklanan karantina süresinin 3 gün daha uzatıldığı bildirildi.


Şarkikaraağaç’ın Beyköy köyünde korona virüs tespit edilmesinin ardından köy 28 Nisan’dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı. Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, dün yaptığı açıklamada köydeki karantina uygulamasının bugün saat 24.00 itibariyle sonlandırılacağını açıklamıştı. Ancak köyde korona virüs vakalarının devamlılık göstermesi nedeniyle karantina süresi 3 gün uzatıldı. Şarkikaraağaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Beyköy köyünde aktif vaka sayısının devamlılık ve bulaşma riskinin olması sebebiyle karantina süresinin 13 Mayıs 2020 tarih ve saat 24.00’dan, 16 Mayıs 2020 tarih ve saat 24.00’a kadar 3 gün süre ile uzatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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