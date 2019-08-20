Isparta Belediyesi’nden Tabakhane Camii’ne çevre düzenlemesi

Isparta Müftülüğü yeni hizmet binasının hemen yanında Demirköprü Mevkiinde inşa edilen Tabakhane Camii inşaatında sona yaklaşılırken, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve İl Müftüsü Bayram Şahin cami inşaatı ve çevrede incelemelerde bulundu. Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesi Isparta Belediyesi tarafından yapılacak. Camiinin ibadete açılmasının ardından ise cenaze namazlarının, hac ve umreye giden vatandaşların uğurlama ve karşılamasının buradan yapılması, Mimar Sinan Caddesindeki trafik yoğunluğunun da bu şekilde azaltılması planlanıyor.

Şahin: “Dini merasimlerimizi, cenaze törenlerimizi, hac ve benzeri etkinlikleri buradan yapacağız”

Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesi başta olmak üzere bazı çalışmaların Isparta Belediyesi tarafından yapılacağını ve bundan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren ve Başkan Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden, İl Müftüsü Bayram Şahin, “Çevre düzenlemesinin ardından güzel bir meydan ortaya çıkacak. Başkanımızın rehberliğinde burada yapılacak olan güzel düzenlemeyle bundan sonraki dini merasimlerimizi, cenaze törenlerimizi, hac ve benzeri etkinlikleri buradan yapacağız. Isparta’ya yakışan bir uygulama ortaya çıkacak. Başkanımızın sayesinde burası bambaşka bir şekil alacaktır” dedi.

Başdeğirmen: “Uğurlama ve karşılama törenleri yapabileceğimiz iyi bir alanımız oluyor”

Cami çevre düzenlenmesinin yapılacağını yine caminin arka kısmında yer alan binanın da yıkılarak bahçe tanzimi gerçekleştirileceğini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, şehrin güzel bir müftülük binasına kavuştuğunu, şimdi de Tabakhane Camiinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “Yeni müftülük binamız şehrimize yakıştı. Türkiye’ye örnek olacak modern bir binamız oldu. Bunun yanında vatandaşlarımızın desteğiyle çok güzel bir cami yapıldı. Bu camimizde örnek bir cami oldu. Camimizin hemen ardında çok geniş bir alanımız var. Bundan sonraki cenazelerimizde, hac ve umre ziyaretine giden vatandaşlarımızın uğurlama ve karşılama törenleri yapabileceğimiz iyi bir alanımız oluyor. Bunu da belediye olarak düzenleyeceğiz. Tüm ekibimizle buradayız ve güzel bir düzenleme yapıp vatandaşlarımızın hizmetine en iyi şekilde sunmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Camimizin arkasında Sermet Mahallesi muhtarımıza ait eski bir bina var. O binayı yıkıyoruz, kendisi müsaade etti, teşekkür ediyoruz. Orayı park haline dönüştürerek, farklı bir şekilde hizmete açacağız” dedi.

“Burası, şehir trafiğini sıkıntıya sokmadan cenazeyi taşıyabileceğimiz bir konumda”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü BaşdeğirmenMimar Sinan Camiinde yapılan cenaze törenleri nedeniyle trafiğin aksadığını kaydederek, cenaze törenlerinin de Tabakhane Camiinde yapılacağını aktardı. Başkan Başdeğirmen, “Cenaze törenleri Mimar Sinan Camiinde yapıldığında Mimar Sinan Caddemiz tamamen tıkanıyor.Tabakhane Camimiz öyle bir konumda ki, şehrimizdeki 5 mezarlığımıza eşit mesafede ve şehir trafiğini sıkıntıya sokmadan çok rahat bir şekilde cenazeyi taşıyabileceğimiz bir konumda. Otopark sorunu olmayan bir camimiz. İleriye dönük olarak farklı bir şekilde de çözülecek. Bu alanı modern bir hale getiriyoruz” dedi.

Sermet Mahallesi Muhtarı Bekir Küçüktütüncü de, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti. Küçüktütüncü, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman gitsek kapısı her zaman bizlere açık” ifadelerinde bulundu.