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Isparta Belediyesi’nden sokak hayvanları için suluk çalışması

Isparta Belediyesi, sokak hayvanları için önemli bir hizmeti hayata geçirdi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
Isparta Belediyesi’nden sokak hayvanları için suluk çalışması

Isparta Belediyesi, sokak hayvanları için önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları ile başlatılan çalışmalarda, sokak hayvanları için şehrin belli noktaları ve parklar ile yeşil alanlara su kapları konuluyor.


Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarla sokak hayvanlarının sıcak günlerde su ihtiyaçlarını rahatça gidermeleri amaçlandı. Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İlk etapta 25 parka su kapları konmaya başlandığını söyleyen Demirbağ, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda parklarımızdaki uygun bölgelere suluk yerleştirdik. Yaz aylarında sokak hayvanlarının en büyük ihtiyaçlarından birisi gölge ve su ihtiyacı olduğu için böyle bir çözüm yolu getirdik. Şamandıralı suluk montajı yapıyoruz. Suluklardaki su azaldıkça su takviyesi otomatik olarak kendiliğinden yapılacak. Bu sayede bizim küçük dostlarımızın su ihtiyacını karşılamış oluyoruz” dedi.


Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, sokak hayvanları için yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Demirbağ, “Sokak hayvanları ile ilgili bize bildirilen konularla ilgili ivedilikle yetişmeye çalışıyoruz. Sokak hayvanlarımızla ilgili kısırlaştırma faaliyetlerimiz devam ediyor. Kaza ve hastalık durumlarında ivedilikle yetişiyoruz, onlara yardımcı oluyoruz, sokak hayvanlarımızın yanındayız” görüşlerinde bulundu.


Diğer taraftan suluk montaj çalışmalarına eşlik eden Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) Başkanı Aynur Gül’de, böyle bir duyarlılıktan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
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