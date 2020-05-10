Isparta Belediyesi anneleri unutmadı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Anneler Gününde, başta şehit ve gazilerin anne ve eşleri olmak üzere, sağlık çalışanları ve tedavi gören anne ve anne adaylarını unutmadı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazilerin eşleri ve annelerini unutmadı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit ve gazilerimizin eşleri ve annelerine içerisinde gül başta olmak üzere çikolata, kolonya, kahve ve maskenin yer aldığı setleri hediye etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca korona virüsü salgını dolayısıyla bu yıl evlerinden uzakta, sağlık hizmeti veren çalışanları da unutmadı. Başkan Başdeğirmen hastanelerde çalışan, anne ve anne adayları başta olmak üzere tedavi görenlere de gül gönderdi. Gönderilen binlerce gül hastane yetkililerine teslim edilirken, sağlık çalışanları ve tedavi altındaki hastalara dağıtıldı. Sağlık çalışanları ise bu jest karşısında Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, Anneler Günü hediyeleri tek tek evlerine teslim edilirken, ailelerin istek, talepleri de alındı. Bu arada kendilerine gönderilen hediyeler karşında mutluluklarını ve duygularını gizleyemeyen şehit ve gazilerimizin anneleri ve eşleri de Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’e teşekkür etti. Anneler, “Başkanımıza ve eşine çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde Başkanımızın kıymetli eşi Şadiye hanımın Anneler Gününü kutluyoruz. Bizleri bu anlamlı günde unutmadıkları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.