Isparta 32 Spor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ISPARTA (AA) - Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor'da, 14'ü futbolcu 18 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Kulüp başkanı Atakan Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, takımda 14'ü futbolcu olmak üzere teknik heyet dahil 18 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Tüm ekibin kontrollü bir şekilde karantinaya alındığını ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Yaz sezonundan bu yana oldukça dikkatli ve tedbirli davranıyorduk. Ne yazık ki ekibimiz bu bela ile karşı karşıya kaldı. Yetkililerimizin desteğiyle gerekli bütün tedbirleri aldık. İnşallah teknik heyetimiz ve futbolcularımız kısa sürede sağlığına kavuşacaktır. Halkımızı bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum."