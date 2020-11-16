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Yerel Isparta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Yerel

Isparta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, bir mermer ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:52:00 -
Isparta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazköy köyünde kullanılmayan bir mermer ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, şüpheliler A.İ.T, N.G. ve Ö.T'yi suç üstü yakaladı. Zanlıların ocaktan çaldığı 300 litre trafo yağına el konuldu.

Jandarma karakoluna götürülerek işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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