İspanyollardan Montella'ya Arda tepkisi!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçını deplasmanda Polonya'ya karşı oynayan A Milli Futbol Takımımız sahadan son dakika yenilen golle 2-1 mağlup oldu.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Ay-yıldızlılarda devre arasında Barış Alper Yılmaz ile Arda Güler oyuna dahil oldu. Barış Alper attığı golle beraberliği sağlarken, Arda Güler ise performansıyla takımı ayağa kaldıran isim oldu.

Yıldız oyuncunun performansı istatistiklere de yansıdı. 45 dakikada rakip takımdan beş kez top kapmayı başaran Arda Güler, Polonyalı oyuncularla girdiği dokuz ikili mücadelenin tamamında rakiplerine üstünlük sağladı. Takım arkadaşlarına dört kez de şut pası verdi.

% 89 pas isabetiyle oynayan 19 yaşındaki oyuncu rakip kaleye çektiği dört şutunda ikisinde isabet sağladı. Arda Güler'in bu performansı İspanyol basını tarafından da dikkatle takip edildi. İşte İspanya basınından yansıyanlar...

İspanya'nın ünlü gazetesi Marca'nın 'Galibiyet Polonya'ya pahalıya patladı, Türkiye Arda Güler için umutlandı' başlıklı haberinde; "İkinci yarıda Arda Güler ön plandaydı. Real Madridli oyuncu takıma yaratıcılık kazandırmak için oyuna girdi." ifadelerine yer verildi.

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AS'ta ise maçla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Polonyalı forvet, Türkiye karşısında ilk yarıda oyundan çıkarak Polonya'da alarm zillerini çaldırdı. Madridli oyuncu takımının en iyi oyuncularından biriydi. Real Madridli oyuncu gol atamadı ama iki şans yakaladı ve muazzam kalitesiyle Montella'nın milli takımında ilk 11'de yer almak için fazlasıyla yeterli olduğunu gösteren birkaç detay bıraktı."

Madrid merkezli Defenca Central ise, "Arda Güler şov yapıyor: Türkiye ile daha fazla dakika istiyor" başlıklı haberde şu ifadelere yer verdi: "Genç Türk oyuncu 45 dakika oynadı ve büyük işler için hazır olduğunu gösterdi.

Real Madridli oyuncu sadece 45 dakika oynadı ancak büyük işler yapmaya hazır olduğunu ve Vincenzo Montella'nın grup aşamasından çıkma şansı olması için ona daha fazla rol vermesi gerektiğini gösterdi.

Arda Güler çok ilginç şeyler gösterdi ve çok önemli veriler bıraktı, ancak hepsinden önemlisi '8'in parladığı bir düelloda Türk milli takımı için oyunu değiştirdi. Tüm Real Madrid taraftarları onları ve Varşova'daki Ulusal Stadyum'da sahada gösterdikleri performansı konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik