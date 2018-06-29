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İspanyollardan Fenerbahçe bombası! İşte yeni golcü...

Teknik direktörlük görevine Cocu'yu getiren Fenerbahçe ile ilgili İspanyol basını, bomba bir iddia ortaya attı.

29 Haziran 2018 Cuma 21:08
İspanyollardan Fenerbahçe bombası! İşte yeni golcü...

İspanya basını, Barcelona'da forma giyen forvet oyuncusu Paco Alcacer'in Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.

Mundo Deportivo'nun iddiasına göre; Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Katalan devi, 24 yaşındaki İspanyol forveti gözden çıkardı.

BARCELONA İLE FENERBAHÇE İLETİŞİM HALİNDE

Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Douglas, Deolufeu, Marion, Rafinha ve Munir gibi oyuncuları da elinden çıkartmak isteyen Barcelona'nın Fenerbahçe ile iletişim halinde olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon La Liga'da 17 maça çıkan ve 4 gol atıp 4 de asist yapan Alcacer için eski takımı Valencia'nın da devrede olduğu ifade edildi.

Başarılı futbolcu 2015-16 sezonunda Valencia formasıyla La Liga'da oynadığı 34 maçta 13 gol, 6 asistlik performansıyla adından söz ettirmişti.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:08
  1. Fenerbahçe
  2. Barcelona
  3. İspanya
  4. Valencia

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