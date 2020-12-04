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Aktüel İspanyollar, Kovid-19 önlemlerine uymayanlar için daha sert cezalar istiyor
Aktüel

İspanyollar, Kovid-19 önlemlerine uymayanlar için daha sert cezalar istiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:19:29 -
İspanyollar, Kovid-19 önlemlerine uymayanlar için daha sert cezalar istiyor

MADRİD (AA) - İspanyolların yüzde 78,4'ünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymayanlara daha sert cezai yaptırım istediği belirtildi.

İspanya'da Başbakanlık kurumuna bağlı Sosyolojik Araştırmalar Merkezi (CIS) tarafından yayımlanan bir anket göre, her 10 İspanyol vatandaşından 8'i maske takmak ve sosyal mesafeye uymak başta olmak üzere Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere uymayanlara karşı cezai yaptırımların ve kontrollerin artırılmasını talep etti.

Ankete katılanların yüzde 80,3'ü salgında ilk dalganın (mart-haziran) ardından ülke genelinde büyük bir rahatlama olduğunu ve çoğu kişinin kurallara uymamaya başladığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 62,4'ü Kovid-19 önlemlerine en fazla gençlerin uymadığını savunurken, yüzde 46,8'i salgından dolayı ülkedeki yaşlı nüfus için büyük endişe duyduğunu bildirdi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, toplam vaka sayısı 1 milyon 675 bin 902'ye çıkarken, salgından şimdiye kadar 46 bin 38 kişi hayatını kaybetti.

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