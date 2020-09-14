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Aktüel İspanyol stilist Agatha Ruiz de la Prada'nın yeni koleksiyonu çalındı
Aktüel

İspanyol stilist Agatha Ruiz de la Prada'nın yeni koleksiyonu çalındı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:35:03 -
İspanyol stilist Agatha Ruiz de la Prada'nın yeni koleksiyonu çalındı

MADRİD (AA) - İspanya'nın ünlü moda tasarımcısı Agatha Ruiz de la Prada'nın birkaç gün önce Madrid'deki defilede sergilediği 2021 ilkbahar-yaz dönemine ait yeni koleksiyonundaki kadın kıyafetleri çalındı.

De la Prada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta düzenlenen Madrid'deki Moda Fuarı'nda sergilenen yeni koleksiyonunu butiğine taşıyan kamyonete sabah saatlerinde bir saldırı yapıldığını ve kıyafetlerin çalındığını duyurdu.

İnstagram hesabından "Yardım" başlığı altında bir paylaşım yapan ünlü İspanyol kadın stilist, "Çaresizim. Eğer birileri bu kıyafetleri size satmaya çalışırsa lütfen markamızla iletişime geçin. Bu gönderiyi paylaşın ve kıyafetlerimizi kurtarmamıza yardımcı olun." çağrısında bulundu.

İspanya'da moda sektörünün diğer ünlü isimleri de Agatha Ruiz de la Prada'ya destek veren paylaşımlar yaptı.

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