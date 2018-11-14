İspanyol papaz, Vahşi Batı’yı yazmış: 50 milyonluk nüfus, 4 milyona düştü!

İnsanlığa kan ve gözyaşından başka hiçbir şey sunmayan Batı medeniyetine Türkiye’deki Kemalist, FETÖ’cü ve modernist kesimlerin hayranlığı sürerken, Batı dünyası yüzyıllardır soykırımlarına devam ediyor. Bugün Irak’tan, Suriye ve Afganistan’a kadar İslam dünyasına varil varil bomba yağdıran Batı dünyası geçmişte de Haçlı seferlerinden başlayarak İslam dünyasına saldırılar düzenledi.

Yerli nüfuz hızla azaldı

Dünyabizim sitesinde yer alan kitap analizine göre; “Yerlilerin Gözyaşları- Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi” adlı kitabı yazan İspanyolların sömürge faaliyetlerini bizzat gözleriyle gören ve anılarını kaleme alan papaz Bartolomeo de las Casas şu ifadeleri kulanıyor:

“İspanyollar –ABD kıtasına- gelmeden önce bazı kaynaklara göre 50 bazılarına göre 30 milyon olan yerli nüfus 40 yıl sonra 4 milyona düşmüştü.”

Kitabını 1552 yılında yazan Papaz Bartolomeo de las Casas, söz konusu kitabı Engizisyon mahkemelerinden izin almadan yayımladığı için başı oldukça derde girmiş.

Papaz Las Casas ayrıca şu ifadeleri kullanıyor: “Yerlilere işkence etmeyen, vahşi hayvanlar gibi saldırmayan, onları öldürmeyen tek bir İspanyol yoktur. İspanyollar Hispaniola Adası’nda o kadar büyük kıyımlar yaptılar ki benim tahminlerime göre bu adada eskiden 3 milyon yerli yaşamaktayken bugün sadece 300’ü hayatta kalmış bulunuyor. Onlar da öldürülme korkusu içinde yaşamaktadır.”

Ya köle yapıldılar ya da öldürüldüler

İspanyolların ele geçirdiği bölgeyi hızla sömürme heyecanı, bununla ilgili ihtirasları yerlilere yaşattıkları zulmü, onlara bir yük hayvanı kadar değer vermediklerini gösteriyor. İspanyollar ele geçirdiği coğrafyayı sömürmekle kalmamış, yerlileri kendilerine sıkıntı çıkarmasınlar diye, ya ellerindeki silahların korkusu ile köle olarak kullanmış ya da işkence ile öldürmüşlerdir. “Yavaş yavaş yanmakta olan masum yerliler çektikleri acıdan öyle haykırıyorlardı ki o sırada uyumakta olan komutan, gürültüden rahatsız olduğu için yerlilerin boğularak öldürülmesini emretti.”