İspanyol medyası yazdı! Manşet: VAR depremi yaşandı! Soruşturma açılacak, duyurdu! O zaman zincir bozulabilir!

Dünya futbolunun önde gelen liglerinden olan İspanya La Liga, VAR skandalıyla sarsıldı. Hakemler Teknik Komitesi Başkanı Luis Medina Cantalejo ve bazı hakemler hakkında soruşturma açılması istendi.

LİDER REAL MADRID

İspanya La Liga'da 23 haftanın sonunda Real Madrid 58 puanla zirvede, ikinci Girona'nın puanı ise 56. Üçüncü sırada bulunan Barcelona'nın 50, dördüncü sırada yer alan Atletico Madrid ise 48 puanda.

GÖZLER BU ÜÇ İSMİN ÜSTÜNDE

İspanyol El Debate'de yer alan habere göre, Hakemler Komitesi Başkanı Luis Medina Cantalejo, VAR görüntülerini Real Madrid aleyhine manipüle etmekle suçlanıyor. Cantalejo'nun yanı sıra hakemler Carlos Clos Gomez ve Santiago Jaime Latre de suçlananlar arasında yer alıyor.

GİZLİ BİR 'OPERASYON' ODASI ORTAYA ÇIKTI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakemler Teknik Komitesi'nin VAR odasına paralel 'operasyon' adı verilen bir odasının bulunduğuna dikkat çekilirken, VAR ve AVAR'a Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) protokollerine aykırı talimatlar verildiği iddia edildi.

Real Madrid'in maçlarının oynadığı esnada o maç için belirlenen VAR hakemine bakılmaksızın uygun karenin olağandışı seçildiği ve bu da eflatun beyazlı takıma zarar verdiği kaydedildi. Öte yandan VAR kayıtlarının "manipüle edilmesi, çıkarılması ve gizlenmesi" konusuyla ilgili de şikayetlerin olduğu ve bu konunun da araştırılmasının istendiği ifade edildi.

KURALI İHLAL EDİYORLAR

Hakemlik protokollerine göre, maçlar sırasında VAR odasındaki yetkili kişilerin saha içi hakemi dışında izole ve iletişimsiz olması gerekiyor. Buna karşın, şikayette bu kuralın hem Clos Gomez (VAR hakemlerinin başındaki kişi) hem de Medina Cantalejo tarafından ihlal edildiği iddia ediliyor.