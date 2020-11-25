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Spor İspanyol kulüplerinden Maradona için taziye mesajları
Spor

İspanyol kulüplerinden Maradona için taziye mesajları

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:41:39 -
İspanyol kulüplerinden Maradona için taziye mesajları

MADRİD (AA) - Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü dolayısıyla İspanpol kulüpleri taziye mesajları yayımladı.

Maradona'nın 1982-1984 yıllarında formasını giydiği Barcelona Kulübü, resmi twitter hesabından "Her şey için teşekkürler" yazılı bir mesaj yayımladı.

Katalan kulübünün resmi internet sitesinin ilk haberi Maradona'nın ölümüne ayrılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak tanınıyordu. Maradona Barça formasıyla mükemmel bir futbolcu olduğunu gösterdi. Ona sahada inanılmaz markajlar yapıldı ama o bir çok sefer klasını gösterdi. 1982-1983 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Kızıl Yıldız'a attığı gol ve aynı sezon Lig Kupasında Santiago Bernabeu Stadı'nda attığı, Madridli taraftarların bile alkışladığı goller inanılmazdı."

Barcelona, Maradona'nın lacivert-bordolu forma ile 75 maça çıkıp 47 gol attığını hatırlatıp, Lionel Messi'nin Barcelona'da bu zamana kadar oynadığı maçlarda Maradona'nın stilini hatırlatan hareketlerini yayınladı.

Maradona'nın 1992-1993 sezonunda formasını giydiği Sevilla Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Tüm zamanların en iyi futbolcusunun kırmızı beyazlı formayı giymesine her zaman minnettar olan Sevilla, ölümü dolayısıyla ailesine, arkadaşlarına ve yakınlarına en derin taziyelerini sunar. Huzur içinde yat Diego Armando Maradona." ifadelerini kullandı.

Real Madrid Kulübü de, "Real Madrid Kulübü, başkanı ve yönetim kurulu olarak futbol dünyasının efsanesinin ölümünden derin üzüntü duyduk. Real Madrid, Maradona'nın ailesine ve dostlarına, bulunduğu kulüplere ve başta Arjantinliler olmak üzere tüm futbolseverlere başsağlığı diler." mesajını yayımladı.

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