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Spor

İspanyol futbolcu hakkında taciz suçlaması

ABD futbol takımlarından New York City'de staj yapan bir kadın personel, İspanyol futbolcu David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:13:00 -
İspanyol futbolcu hakkında taciz suçlaması

Yıldız futbolcu David Villa'nın adı taciz skandalına karıştı.

İspanyol futbolcunun eski takımı New York City'de görev yapan bir stajyere tacizde bulunduğu iddia edildi.

O dönem New York City'de stajyer olarak görev alan Skyler adlı çalışan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda, Villa'nın kendisini taciz ettiğini açıkladı.

Skyler, "New York City'de yaşadığım taciz o kadar kötüydü ki şu an profesyonel spor beni korkutuyor. Spor alanında kalmak bana korku veriyor. Tüm kariyerimi değiştiriyorum çünkü bana yaptıkları bu aşağılık şey hayallerimi mahvetti" ifadelerini kullandı.

"Bu stajı bulduğumda hayatımın imkanını yakaladığımı zannetmiştim. Yaşadığım şey ise David Villa'nın her lanet günde bana dokunması oldu" diyen Skyler, "Patronum ise bunun harika bir komedi malzemesi olduğunu düşünüyordu. Günün birinde hikayelerini yüksek bir sesle anlatan yeterince cesur kadınlar, benim kahramanlarım" dedi.

Skyler iddialarına şöyle devam etti:

"Okşandığımı, dalga konusu olduğumu ya da arkadan dürtüldüğümü bilerek, bunu her gün apaçık belli etmiyormuşum gibi bir algının oluştuğu bir işte ikide bir bana korkunç bir tutum sergilediğimi söylemeleri de komik bir durum."

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