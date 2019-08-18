İspanyol çiftçi 215 kiloluk dev kabak yetiştirdi İspanya’nın Portekiz sınırı yakınlarında amatör bir çiftçi, 215 kiloluk kabak yetiştirdi.

İspanya’nın Portekiz sınırı yakınlarında amatör bir çiftçi, 215 kiloluk kabak yetiştirdi.

İspanya’nın kuzeybatısında, Portekiz’in Zamora sınırındaki Arribes de Duero Tabiat Parkı’nda bir çiftçi, büyümesinin tamamlamasına bir ay kalmasına rağmen 215 kilo ağırlığında kabak yetiştirdi. Kabağın bir ay içinde 10 kilogram daha büyümesinin beklendiği belirtildi.

Çiftçi Manuel Ramos, yetiştirdiği dört devasa kabakla yarışmaya katılacağını söyledi. Ramos, daha sonra kabağı pişirerek kasaba halkına ziyafet vereceğini belirtti.

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