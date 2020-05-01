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Spor

İspanyol basını Trabzonspor'un yeni golcüsünü duyurdu! Sürpriz isim

İspanya medyasında yer alan haberlere göre Trabzonspor'un milli golcü Enes Ünal ile ilgilendiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:14:00 -
İspanyol basını Trabzonspor'un yeni golcüsünü duyurdu! Sürpriz isim

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilince kulüpler tamamen transfere yoğunlaşmış durumda. Trabzonspor'da da gelecek sezonun yapılanması için çalışmalar sürerken flaş bir iddia İspanyol basınından geldi.

Enes Ünal bombası

İspanyol haber sitesi Ondacero'ya göre; Türk yıldız Enes Ünal'a Trabzonspor ve Galatasaray'ın talip olduğunu yazdılar. Haberde Villarreal'in genç oyuncuyu satarak gelir sağlamak istediği ve bordo-mavililerin Sörloth'u göndermesi halinde yerine Enes'i almayı planladığı kaydedildi.

22 yaşındaki futbolcu şu anda Valladolid'de kiralık olarak forma giyiyor.

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