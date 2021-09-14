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Dünya İspanya'yla Katar arasında Afganistan görüşmesi
Dünya

İspanya'yla Katar arasında Afganistan görüşmesi

İspanya, Afganistan'daki iş birlikçilerinin tahliyesi konusunda Katar'dan destek aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 15:37:00 -
İspanya'yla Katar arasında Afganistan görüşmesi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Katar'ın başkenti Doha'ya bugün yaptığı ziyaretle ilgili EFE haber ajansına yaptığı değerlendirmede, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile çok olumlu bir görüşme yaptığını söyledi.

Albares "İş birlikçilerimizin mümkün olan en kısa sürede, daha güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için Katar'ın tüm desteğini garanti eden Emir ile yaptığım görüşmeden çok memnunum. Afganistan'da kimseyi geride bırakmama vaadimizi yerine getireceğiz." dedi.

Albares, Katar Emiri ile görüşmesinde, Kabil'de havalimanının uluslararası uçuşlarda kullanımı ve Katar'ın bu konudaki teknik desteğinin de ele alındığını kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştüğünü aktaran Albares, "Katarlı meslektaşının Taliban yönetimi ile olan temaslarının Afganistan'dan tahliyeleri kolaylaştırmak için yeni bir yol açabileceğini" söyledi.

İspanyol Bakan, "Biz, Taliban hükümetini tanımayacağız veya onlarla siyasi bir temas kurmayacağız. Ancak tahliyelerin gerçekleşmesinde operasyonel anlamda temasa geçilmesi gerekirse bunu yapacağız." şeklinde konuştu.

İspanya'nın Afganistan'a 7 milyonu bu yıl içinde olmak üzere toplamda 20 milyon avroluk insani yardım yapmayı planladığını açıklayan Albares, Afgan halkına yardım konusunun da önemli olduğunu, yardımların ulaştırılması aşamasında da iş birlikleri yapacaklarını ifade etti.

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