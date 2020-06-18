İspanya'dan OECD'deki müzakerelerden çekilen ABD'ye tepki

MADRİD (AA) - İspanya'de hükümet, internet devlerine uygulanacak vergi konusunda uluslararası çözüm bulmaya yönelik Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) yürütülen müzakerelerden çekilen ABD'ye tepki gösterdi.

Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, kamuoyunda "Google vergisi" olarak adlandırılan sorunun çözümüne yönelik OECD'deki müzakerelerden çekilen ABD için "Bu bir kapris değil. Hiçbir tehdidi kabul etmeyeceğiz." dedi.

Montero, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin tarafından Fransa, İtalya ve İspanya'daki mevkidaşlarına gönderilen ve ABD'nin OECD'de yürütülen müzakerelerden çekildiğinin resmi olarak açıklandığı mektubun "provokasyon" olduğunu kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün İspanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'ya mektup göndererek internet devlerine uygulanacak vergi konusunda uluslararası çözüm bulmaya yönelik OECD'de yürütülen müzakerelerden geri çekildiğini duyurmuştu.

Fransa'nın, ABD'li internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergi uygulaması konusunda ısrarcı olması Fransa ile ABD arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden oluyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı ABD'li teknoloji firmalarına getirdiği verginin haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini ve söz konusu uygulamaya misilleme yaparak Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını belirtmişti.





