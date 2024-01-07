İspanya'dan Kosova adımı

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İspanya müjdesi

Bislimi, Kosova vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği Şengen Bölgesi’ne ülkelerine İspanya’nın da katıldığını belirterek, “Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü (DG Home), artık İspanya'nın da Kosova Cumhuriyeti pasaportlarını tanıdığını duyurdu. Yani bu ülkeye artık vizesiz seyahat edebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bislimi, yakında Kosova vatandaşlarını olumlu yönde etkileyecek başka güzel haberler de vereceklerinin altını çizdi.

Kosova vatandaşları, 1 Ocak’tan itibaren Şengen Bölgesi'ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vizesiz gidebiliyor.

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Kosova'nın 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı ilan ettiği bağımsızlık, İspanya, Yunanistan, Romanya, Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere 5 AB üyesince tanınmıyor.

İspanya dışındaki söz konusu AB ülkeleri, Kosova Cumhuriyeti seyahat belgelerini tanıyordu.