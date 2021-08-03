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Gündem İspanya'dan gönderilen uçaklar faaliyetlerine başladı
Gündem

İspanya'dan gönderilen uçaklar faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı. 27 kişiden oluşan İspanyol ekip, gün içerisinde Marmaris, Milas, Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahalede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 19:07:00 -
İspanya'dan gönderilen uçaklar faaliyetlerine başladı

Muğla'da orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla süren havadan etkin müdahaleye İspanya'nın 2 uçağı da destek veriyor.

Dalaman Havalimanı'na konuşlanan uçaklar, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katılıyor.

27 kişiden oluşan İspanyol ekip, gün içerisinde Marmaris, Milas, Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahalede bulundu.

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