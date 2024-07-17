İspanya'dan flaş karar! Dünya bu durumu konuşuyor! Şampiyon olan takımın...

İspanya futbolu yeni bir krizle karşı karşıya. Futbol federasyon Başkanı Pedro Rocha 2 yıl men cezası aldı.

Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğunun kazanılmasından sonra bir oyuncuyu dudaklarından öpen Luis Rubiales'in men cezası almasından sonra yerine gelen Rocha'ya da ceza çıktı.



İspanyol futboluna huzur yok. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde zafer kazanan ülkenin Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Pedro Rocha'ya 2 yıl men cezası verildi.



İspanyol medya kuruluşları Rocha'nın federasyon genel sekreteri Andreu Camps'ı görevden alması gibi yetkisi dışında kararlar alması nedeniyle İspanya Spor İdari Mahkemesi'nin (TAD) görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.



ÖPÜCÜK BAŞKANIN YERİNE ATANMIŞTI



Rocha, nisan ayında İspanya'nın Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından madalya töreni sırasında oyuncu Jenni Hermoso'yu zorla öpmesi nedeniyle Eylül 2023'te istifa etmek zorunda kalan eski başkan Luis Rubiales'in yerine geçti.



HALEF-SELEF BAŞKANLAR HAKKINDA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR



Rocha ve Rubiales hakkında ayrıca, federasyonun başkanlığı döneminde yaşanan bir yolsuzluk davası kapsamında soruşturma başlatılmıştı.



YENİDEN ADAY OLAMAYABİLİR



TAD'nin verdiği yaptırım, Rocha'nın Eylül ayında yapılacak federasyon başkanlık seçimlerine katılmasını engelleyebilir.

mahkeme Rocha'nın 2 yıllık cezası boyunca herhangi bir spor federasyonunda görev almasını da yasakladı.



KARARA İTİRAZ EDECEK



Rocha karara itiraz edecek. İtirazı sonuçlanana kadar görevde kalmasını talep edecek. Sonbaharda yeniden seçime girebilmeyi umacak.



Bu arada TAD'yi denetleyen İspanya Ulusal Spor Konseyinin de bu kararlara karşı herhangi bir işlem başlatmaması Başkan Pedro Rocha'nın işinin çok zor olduğu anlamına geliyor.