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Gündem İspanya'dan AB'ye Türkiye çağrısı: Artık zamanı geldi
Gündem

İspanya'dan AB'ye Türkiye çağrısı: Artık zamanı geldi

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile pozitif bir ilişkiye sahip olması gerektiğini kaydeden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "Türkiye ile olumlu bir gündem oluşturmanın zamanı geldi" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 17:17:00 -
İspanya'dan AB'ye Türkiye çağrısı: Artık zamanı geldi

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde birkaç ay süren muazzam çalkantılı bir dönemden sonra, belki de Türkiye ile olumlu bir gündem oluşturmanın zamanı gelmiştir. AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı" dedi.

AB-Türkiye ilişkilerine olumlu bir ivme kazandırmak için "bu toplantıya umutlu geldiklerini" dile getiren Laya, "Ancak Türkiye'den kararlı ve net bir destek görmemiz gerektiğinin de tam bilincindeyiz" ifadesini kullandı.

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, 25-26 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi öncesinde bugün toplanarak Türkiye ve Rusya ile ilişkiler, Myanmar ve Batı Balkanlar gibi birçok konuyu görüşecek.

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Yorumlar

Isparta 32 32

Aman aman sakınha biz hiçbirini istemiyoruz AB Birliği batmaya başlamış bir gemi, kesinlikle istemiyoruz ve de ihtiyacımız yok.
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Barıs

Avrupa birliği diye bir şeymi kaldı ya. 
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