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Spor İspanya'daki tarihi tenis maçında kazanan Altuğ Çelikbilek
Spor

İspanya'daki tarihi tenis maçında kazanan Altuğ Çelikbilek

Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin korta çıktığı ilk final niteliği taşıyan Open Ciudad de Pozoblanco turnuvasında kupanın sahibi Altuğ Çelikbilek oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 08:34:00 -
İspanya'daki tarihi tenis maçında kazanan Altuğ Çelikbilek

 İspanya'da düzenlenen Open Ciudad de Pozoblanco tenis turnuvasının tek erkekler finalinde karşılaşan milli sporculardan Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel'i 2-1 yendi.

Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin korta çıktığı ilk final olma özelliği taşıyan karşılaşmada, dünya 203 numarası Çelikbilek ile dünya sıralamasının 209. basamağında yer alan İlkel karşı karşıya geldi.

İspanya’nın Pozoblanco kentinde düzenlenen 52 bin 80 avro para ödüllü turnuvada, 1 saat 47 dakika süren finali 6-1, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan 24 yaşındaki Çelikbilek, kupanın sahibi oldu.

 

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