İspanya’da tren faciaları bitmiyor: Katalonya’da duvar raylara çöktü, makinist hayatını kaybetti!

18 Ocak’ta Endülüs bölgesinde yaşanan ve 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan asrın felaketinden sadece günler sonra, bu kez doğudaki Katalonya bölgesi facianın adresi oldu.

Barselona kenti yakınlarında seyir halinde olan 4 numaralı banliyö hattı treni, Gelida ile Sant Sadurni d'Anoia mevkileri arasında, şiddetli yağışlar nedeniyle rayların üzerine çöken dev istinat duvarına çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen lokomotifte makinist hayatını kaybederken, 20 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralandı.

YAĞIŞLAR FACİAYI TETİKLEDİ: 112’YE YARDIM ÇIĞLIKLARI YAĞDI

Katalonya özerk yönetimi Sivil Koruma kurumundan yapılan açıklamada, kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Olayın hemen ardından 112 Acil Yardım hattına 28 imdat çağrısı düştüğü bilgisi paylaşılırken, Katalan hükümeti yetkilileri de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Bölge genelinde etkili olan şiddetli yağışların toprak kaymalarını ve istinat duvarlarının çökmesini tetiklediği ifade ediliyor.

AYNI GÜN İKİNCİ KAZA: KAYA PARÇASI RAYLARA DÜŞTÜ

İspanyol yetkililer, Katalonya genelinde hava şartlarının yarattığı tehlike nedeniyle gün içerisinde ikinci bir tren kazasının daha yaşandığını duyurdu.

1 numaralı banliyö hattında, Maçanet Massanes ile Tordera arasında seyreden bir başka trenin, raylara düşen dev bir kaya parçasına çarptığı bildirildi.

İçinde 10 yolcunun bulunduğu bu ikinci kazada şans eseri yaralanan olmazken, demiryolu trafiği bölge genelinde felç oldu.

ENDÜLÜS’TEKİ FACİADA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde, 18 Ocak akşamı Kurtuba yakınlarındaki Adamuz beldesinde meydana gelen iki hızlı trenin çarpıştığı kazanın izleri ise hala silinmedi.

42 kişinin yaşamını yitirdiği o korkunç kazada yaralananların tedavisi sürüyor.

Yetkililer, halen 13’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 39 yaralının hastanelerde yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

Üst üste gelen bu kazalar, İspanya’da demiryolu güvenliği ve altyapı sorunlarını bir kez daha tartışmaya açtı.