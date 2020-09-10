İspanya'da son 24 saatte vaka sayısı 10 bin 764 oldu

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 764 arttı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 543 bin 379 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 10 bin 764 artışla 554 bin 143 olarak güncellendi.

Yeni vakaların 3'te 1'i Madrid'de görülürken Bask, Aragon ve Endülüs bölgelerinde de artış gözlendi.

Ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 249 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 699'a çıktığı kaydedildi.

Ülkede son 7 günde hastanede tedavi gören 2132 Kovid-19 hastası olduğu, bunlardan 171'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Açıklanan son verileri değerlendiren, İspanya Sağlık Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele biriminin başkanı Fernando Simon, "Tatil sonrası işlere geri dönülmesinin ve okulların açılmasının etkisini gelecek haftadan önce göremeyiz. Son iki haftadır 10-19 yaşları arasında Kovid-19 vakalarında artış gözlendi ama yeni vakaların çoğunluğu 20-39 yaş aralığında." dedi.

Öte yandan İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de doktorlar, Kovid-19 vakalarıyla ilgili hastanelerdeki yoğunluğa çözüm bulunmadığı ve taleplerinin dinlenmediği gerekçesiyle 28 Eylül'den itibaren süresiz greve gitme kararı aldı.

Madrid'de salı gününden itibaren anaokulu ve ilkokullarda yeni eğitim yılına başlanırken üç okulda birer sınıf Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Benzer durum, İspanya'nın diğer bölgelerindeki okullarda da görülürken ülkenin kuzeyindeki Galisya bölgesinde veliler okullarda Kovid-19 önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle gösteri yaptı.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 585 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka artışı, 646 ile dün kaydedilmişti.

Ölü sayısının 1852'ye çıktığı Portekiz'de salgının başlangıcından bu yana 62 bin 126 vaka tespit edildi.