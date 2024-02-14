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Dünya İspanya'da LGBT sapkınlığı! Çocuklara giydirdikleri kıyafetler olay oldu
Dünya

İspanya'da LGBT sapkınlığı! Çocuklara giydirdikleri kıyafetler olay oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-14 08:04:00 -

İslam'ın son kalesi olarak görülen Türkiye'de legalleşme arayışı içindeki LGBT, İspanya’da çılgınlığa döndü. Karnavalda kız çocuklarına giydirilen kostümler ahlaksızlığı gözler önüne serdi.

Batı tarafından fonlanan ve çeşitli platformlarla özendirilmeye çalışılan eşcinsel sapkınlar, körpe zihinleri zehirleyerek hedef almaya devam ediyor.

Kitaplardan giyime, tarihten sinemaya, medyadan tüm sahalara varana kadar eşcinsellik propagandası yapan Batı, çocukları eşcinsellik batağına düşürmek için çalışıyor. 

Aileyi bitirmeyi amaçlayan LGBT, İspanya’da infiale neden oldu. Küçük kız çocuklarına LGBT kampanyası adı altında giydirdikleri kıyafetler tepki çekti.

Sosyal medyada Lût kavmi geri geldi yorumları yapılırken 'çocuklarımızın bu insanlardan korunması gerektiği' de vurgulandı.

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