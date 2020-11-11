İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini aştı

MADRİD (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 349 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da toplam ölü sayısı 40 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, dün 411 ile Kovid-19'da ikinci dalga döneminde şimdiye kadar açıklanan en yüksek ölü sayısı bugün 349'a geriledi.

Bakanlık, son 7 günde 1241 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 40 bin 105'e çıktığını duyurdu.

Ayrıca dün 1 milyon 398 bin 613 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 19 bin 96 artışla 1 milyon 417 bin 709'a çıktığı kaydedildi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da özerk bölgelere göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmaları, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

- Hükümet, Kovid-19'a karşı yeni önlemler açıkladı

Bu arada sol koalisyon hükümeti, 23 Kasım'dan itibaren geçerli olacak şekilde Kovid-19'da riskli ülkelerden gelen yabancı yolculardan 72 saat önce yapılmış PCR negatif test sonucu isteme kararı aldı.

İspanya'ya giriş yapmak isteyen yabancıların, İspanyolca veya İngilizce olan test sonucunun orijinali yanlarında taşımak zorunda olduğu ve ülkeye girişte talep edilebileceği bildirildi.

Ayrıca Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, gelecek Bakanlar Kurulu toplantısında, maskelerde katma değer vergisinin yüzde 21'den yüzde 4'e düşürülmesi kararının alınacağını duyurdu.

Kovid-19'a karşı en çok kullanılan modellerden olan ameliyat maskeleri İspanya'da şu anda 50'lik kutularda 24 ila 30 avroya satılırken, ülkede tartışma konusu olan yüksek fiyatların vergi indirimiyle azaltılması hedefleniyor.

- Portekiz'de günlük ölü sayısında yeni rekor

Portekiz Sağlık Bakanlığı, salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük ölü sayısını açıkladı.

Bakanlık, Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 935 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 103'e, toplam vaka sayısı da 192 bin 172'ye çıktı.

Portekiz'de hafta başından itibaren uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.



