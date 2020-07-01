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İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 363'e çıktı

Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 18:50:35 -
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 363'e çıktı

MADRİD (AA) - İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 355 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 8 artırarak 28 bin 363 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 19 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca son 24 saatte 149 artan vaka sayısının, toplamda 249 bin 659'a yükseldiği bildirildi.

Mevcut durumda 30 kadar yerde Kovid-19 vakalarında kısmi ikinci dalga görülürken, hepsinin kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesi de iki haftadan fazla süredir yeni vakanın görülmediği tek bölge olarak öne çıktı.

- Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgında ölenlerin toplam sayısının 1579'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 313 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 42 bin 454 olduğu bildirildi.

İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 798 olarak verildi.

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