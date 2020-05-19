İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 778'e çıktı

MADRİD (AA) - İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 27 bin 778'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 59 olarak açıklanan Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bugün 83'e yükseldi.

İspanya'da 2 Nisan'da 950 ile zirve yapan Kovid-19'dan günlük ölüm sayısının son üç gündür 100'ün altında olması dikkati çekti.

Bakanlık, son rakamların ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 778 olarak verdi.

Son 24 saatte yeni vaka sayısının da 295 olduğu ve toplam vakaların 232 bin 37'ye çıktığı bildirildi.

Ayrıca Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 150 bini geçti.

- OHAL'i 7 Haziran'a kadar uzatma kararı

Bu arada sol koalisyon hükümeti, 24 Mayıs'ta süresi dolacak OHAL'i 5. kez uzatmaya yarayacak meclis çoğunluğunu elde etmek için muhalefetteki Vatandaşlar (C's) partisiyle anlaştı.

Başbakan Pedro Sanchez, iki gün önce OHAL'i "son kez ve bir ay" uzatmak istediklerini söylese de C's ile yürütülen müzakereler sonrasında bunu 15 güne düşürmek zorunda kaldı.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, OHAL'in 7 Haziran'a kadar uzatılması için yarın meclise tezkere sunacaklarını, tezkerenin kabulü için C's ile mutabakata vardıklarını duyurdu.

Montero ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "yeniden yapılanma fonu" adı altında Kovid-19'dan etkilenen Avrupa Birliği (AB) ekonomisini canlandırmak için aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



