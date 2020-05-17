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İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:41:07 -
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı.
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