  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 132 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 814 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 19:47:00 -
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 232'ye çıktı. Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra ve Madrid özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son 24 saatte 132 artışla toplam can kaybı 77 bin 496'ya ve toplam vaka sayısı 3 milyon 456 bin 886'ya ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 10 bin 49 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 283'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 45 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları da devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasalar hareketlendi! Altın ve dolar için kritik uyarı geldi: O seviye sıkıntı oluşturur
Ekonomi

Piyasalar hareketlendi! Altın ve dolar için kritik uyarı geldi: O seviye sıkıntı oluşturur

Altın fiyatlarında yükseliş seyri sürerken yatırımcılar yukarı yönlü hareketin suni mi yoksa gerçek mi, olduğunu merak ediyor. Konuyla ilgil..
Selçuk Bayraktar’dan F-35 çıkışı! 'Buradaki önerim önemli' deyip bombayı patlattı
Gündem

Selçuk Bayraktar’dan F-35 çıkışı! 'Buradaki önerim önemli' deyip bombayı patlattı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin bomba bir açıklama yaptı.
Kanlı cezaevinin yöneten mahkumlar idama çarptırıldı!
Dünya

Kanlı cezaevinin yöneten mahkumlar idama çarptırıldı!

Endonezya'da, 2018'de başkent Cakarta’nın güneyindeki Depok bölgesindeki bir cezaevinde çıkan isyanı yöneten 6 kişiye idam cezası verilmesi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay