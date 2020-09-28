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Dünya İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 bin 411'e çıktı
Dünya

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 bin 411'e çıktı

İspanya'da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 31 bin 411'e çıktığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:03:00 -
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 bin 411'e çıktı

Çin'den yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İspanya'da da etkisini sürdürüyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz cuma günü 716 bin 481 olarak duyurduğu koronavirüs vaka sayısını bugün 748 bin 266 olarak güncelledi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 3 günde 31 bin 785 artış tespit edildi.

Ülkede cuma gününden bu yana koronavirüs nedeniyle 179 kişinin öldüğü ve toplam sayısının 31 bin 411'e çıktığı belirtildi.

Ölümcül yeni tip koronavirüs salgına karşı tedbirlerin artırıldığı Avrupa ülkesi İspanya'da 91 belediyede kısmi karantina veya serbest dolaşıma kısıtlama uygulanıyor.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, koronavirüsün kontrol altına alınması için Madrid'de genel karantina uygulanması gerektiğini söylerken, Madrid yerel yönetim ise ekonomik sebeplerden bunun imkansız olduğunu ifade ediyor.

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