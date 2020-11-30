İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölümler devam ediyor

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın yüzünden ölenlerin sayısı cumadan bugüne 401 arttı. Bakanlık, son 7 günde 943 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 45 bin 69'a çıktığını bildirdi.

Ayrıca cuma günü 1 milyon 628 bin 208 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 3 günde 19 bin 979 artışla 1 milyon 648 bin 187'ye çıktığı kaydedildi. Ülkede mevcut durumda 14 bin 503 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 2 bin 629'u yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

İspanya'da uygulanan tedbirlerle son 10 gündür yeni vaka sayılarında düşüş gözlenirken, Granada, Logrono gibi bazı kentlerde 10 Kasım'dan bu yana kapalı olan kafeterya, restoran ve dükkanlar kısıtlı saatlerde ve az sayıda müşteriyle de olsa tekrar açıldı.