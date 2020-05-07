İspanya'da Franco döneminin işkenceci polisi Kovid-19'dan öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminin (1936-1975), "Küçük Billy" lakaplı işkenceci polisi Antonio Gonzalez Pacheco'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE, "diktatör Franco döneminin son yıllarında yaptığı işkenceler nedeniyle insanlık suçu işlemekle suçlanan" 73 yaşındaki Pacheco'nun Kovid-19 teşhisiyle kaldırıldığı Madrid'deki bir hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İşkence ve yasa dışı alıkoyma suçlarından hakkında 15'ten fazla suç duyurusu olan Pacheco, zaman aşımı ve geçmişte çıkarılan af yasaları nedeniyle yargılanamamıştı.

İspanya'da sol hükümetin, Pacheco'nun geçmişte aldığı dört madalyanın ve önceden tanınan imtiyazların geri alınması için meclis ve senatoda başlattığı süreç de henüz tamamlanmamıştı.

Pacheco'nun ölümünden sonra açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Unidas Podemos ittifakı lideri Pablo Iglesias, "İşkenceci Gonzalez Pacheco'nun yargılanmadan, madalyaları ve ayrıcalıkları geri alınmadan ölmesi, demokrasi ve hükümet olarak bizim için utanç vericidir. Kurbanlar ile demokrasi ve adalet için mücadele edenlerden af diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eşitlikler Bakanı İrene Montero da benzer bir şekilde "İşkenceci Küçük Billy, tüm ayrıcalıklarıyla, madalyalarıyla, emekli maaşıyla öldü. Çok öfkeliyim. İspanya'da demokrasi için mücadele eden ve onun işkencelerinden acı çeken herkesten, zamanında mücadele edemediğimiz için özür diliyorum." açıklamasında bulundu.