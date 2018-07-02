THY - İmaj
0553 313 94 23

İspanya'da fatura Julen Lopetegui'ye kesildi

İspanya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin faturası, maçların başlamasına bir gün kala Real Madrid'le anlaştığı için görevden alınan eski teknik direktör Lopetegui'ye kesildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:22
İspanya'da fatura Julen Lopetegui'ye kesildi

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, elenmeyle ilgili haberini "Eve dönüş" manşeti ile verdi. Gazetede, Hırssız, derinliksiz, ruhsuz ve neşesiz İspanya'nın Rusya karşısında penaltılarda kaybettiğine vurgu yapıldı.   

Gazete, elenmenin 10 sebebini sıraladığı haberine ise kaleci David De Gea'nın performansı ile başladı. 

Haberde, De Gea'nın ilk maçta 3 gol yediği, İspanya'nın İran maçındaki performansıyla da defansının güvenini kaybettiği yazıldı. De Gea'nın 6 pozisyonda 1 kurtarış ile en kötü performans sergileyen kalecilerden olduğu vurgulandı. 

Gazetede ikinci sebep olarak ise teknik direktör Julen Lopetegui'nin Dünya Kupası'nın başlamasına bir gün kala Real Madrid'le "haber vermeden anlaştığı" için görevden alınması gösterildi. Bunun Lopetegui'ye güvenen takımı sarstığı ve bu depremi oyuncuların kaldıramadığı öne sürüldü. 

Takımın kötü bir performans sergilediğinin öne çıkarıldığı gazetede, "İspanya, olması gereken yere, eve dönüyor. Teşekkürler Florentino (Real Madrid Başkanı), Lopetegui ve Rubiales. Hepinize teker teker teşekkür ederiz." diye yazıldı.

AS gazetesinde ise "Bir neslin sonu" manşeti altında elenme sonrası İspanyol takımının saha içinde birbirlerine sarıldığını gösteren bir fotoğraf öne çıkarıldı.

Gazetede, "İspanya'nın 80 dakika oturduğunu" ve "uzatmalarda da şans elde edemediği" belirtildi. AS'de, Lopetegui'nin görevden alınmasına yol açan Real Madrid ile anlaşması, Fernando Hierro'nun tecrübesizliği, De Gea'ya duyulan güvensizlik ve savunmanın zayıflığı erken elenmenin sebepleri arasında gösterildi.

ABC gazetesi, Koke'nin kaçırdığı penaltı sonrası yüzünü kapattığı fotoğraf eşliğinde "Elveda Dünya Kupası" manşeti ile çıktı. Haberde, "İspanya'nın elendiği" belirtilerek, "Güçsüz takımın, Rusya karşısında Lopetegui'nin ayrılışının yol açtığı yükü kaldıramadığı" ifade edildi. 

El Pais ise ilk sayfadan verdiği  "Zayıf İspanya, Rusya maçında Dünya Kupası'ndaki başarısızlığını tasdik etti" başlıklı haberde, takımın maçlara Lopetegui'nin görevden alınmasının etkisi altında başladığını, Portekiz'le berabere kaldığını, İran'ı yense de Fas karşısında kazanamadığı hatırlatıltı.  

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:22
  1. MİLLİ TAKIM Haberleri
  2. MİLLİ TAKIM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    1. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    2. Kayseri lise 2018 taban puanları
    3. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    4. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    5. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    6. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    7. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    8. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    9. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    10. İstanbul lise taban puanları 2018..
    11. Ankara liseleri taban puanları..
    12. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    13. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    14. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
    15. Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi
    16. Bu besinler iştah açıyor!
    17. MTV temmuz ödemesi nereye ve nasıl..
    18. Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert..
    19. MTV 2. Taksit ödemeleri ne zaman?..
    20. Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu!
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!